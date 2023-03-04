Medya sektöründe yer almaya 2007 tarihinde Olay Tv ile birlikte başlamış olan ünlü sunucu Serap Belovacıklı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Serap Belovacıklı kimdir? Serap Belovacıklı kaç yaşında, nereli? Serap Belovacıklı hayatı ve biyografisi nedir?

Serap Belovacıklı kimdir? Serap Belovacıklı nereli ve kaç yaşındadır? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Serap Belovacıklı kimdir? Serap Belovacıklı kaç yaşında, nereli? Serap Belovacıklı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

17 Temmuz 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Serap Belovacıklı, baba tarafından aslen Sinoplu olan bir sunucudur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuş olan ünlü isim, okul bittikten sonra Diksiyon ve Habercilik konusunda eğitimler almıştır.

Medya sektöründe yer almaya 2007 tarihinde Olay Tv ile birlikte başlamış olan ünlü sunucu, ardından meslek yaşamını Habertürk televizyonunda sürdürmüştür. Burada 2 sene boyunca çalışmış akabinde ise Akşam ve Posta gazetelerinde editörlük yapmıştır.

Gazetelerden sonra tekrar Televizyonlara dönen Belovacıklı, Artı1 televizyonu ile birlikte kariyerine devam etti. Burada bir süre kadar çalışmasının ardından Yurt Gazetesi ile anlaşan ünlü isim, 2018 tarihinde ise Haber Global kanalına transfer oldu.

2018 yılından itibaren önce muhabir ardından da sunucu olarak görev yapmaya başlayan Serap Belovacıklı, bu kanalda "Büyük Strateji" isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. 2022 yılında ise Tv100 kanalına transfer olmuştur.