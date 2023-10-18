Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Serap Belet hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Serap Belet'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Serap Belet kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serap Belet hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Serap Belet hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Serap Belet'in hayatını araştırıyor. Peki, Serap Belet kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serap Belet hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SERAP BELET KİMDİR?

Serap Belet Douillet 1978 yılında dünaya geldi. Evli ve 2 çocuk sahibidir. Televizyon dünyasının ünlü sunucusudur. Kariyerine 1997 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arena Programı ile merhaba dedi. Ardından Kanal D Haber Merkezi'ne geçti. Rejide ve Muhabir olarak sahada çalışmalarını sürdürdü.

Serap Belet

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Serap Belet, ilk olarak 1997 senesinde Kanal D Arena Programı'nda Uğur Dündar'ın ekibiyle çalışmıştır. Star TV'de Hafta Sonu Ana Haber Bültenlerini sunmuş, uzun süredir ise Haberturk Tv'de haber programları yapmaktadır.