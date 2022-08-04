Serap Akıncıoğlu Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Ardından, Serap Akıncıoğlu kimdir, kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Oyuncu ve yazar olan Serap Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın kediciği olarak biliniyor. Serap Akıncıoğlu kimdir, kaç yaşında? Adnan Oktar'ın kediciği Serap Akıncıoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERAP AKINCIOĞLU KİMDİR?

Serap Akıncıoğlu, Türk oyuncu ve köşe yazarı. 1972 yılında İzmir'de doğdu. Lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda iki yıl eğitim aldıktan sonra özel bir tiyatroda iki sene çeşitli oyunlarda rol aldı. Türkiye Yüz Güzeli Yarışması'nda birinci seçilmesinin ardından fotomodellik yapmaya başladı. İz Peşinde, Tetikçi Kemal, Danimarkalı Gelin, Güneş Yeniden Doğar gibi çeşitli film ve televizyon dizilerinde rol aldı. 1993'te Danimarkalı Gelin filmi ile Birleşik Sanatçılar Derneği "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Çeşitli özel televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. 1993 yılında dine yöneldi. Yeni Asya gazetesinde düzenli olarak köşe yazıları yayınlanmıştır. Bunun dışında birçok panel, konferans ve benzeri toplantıya katılmaktadır. 1996 yılında Nur'a Yöneliş ve 1997 yılında da Rab'be Daha Yakın isimli kitapları yayınlanmıştır. Şimdi Haberhilal.com da köşe yazıları yayınlanmaktadır. ATV de program yapımcılığı ve yorumculuğu yapmaktadır.

Kitapları

Nur'a Yöneliş

Rab'be Daha Yakın

Filmografi

İz Peşinde

Tetikçi Kemal

Danimarkalı Gelin

Güneş Yeniden Doğar

Varyemez