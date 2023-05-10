Seramiksan, Vitriye ve Karo Serileriyle Renkleri İç Mekanlara Taşıyor

Seramiksan, Bumpy serisi ve Aura lavabo koleksiyonu ile renklerin enerjisini iç mekanlara taşıyor. Yaşam alanlarını yeniden tasarlayanlar için farklı estetik beğenilere ve ruh hallerine hitap ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle, dekorasyon yenileme sezonu da hareketlendi. Yaşam alanlarını yeniden tasarlayanlar için Seramiksan, renklerin enerjisini karo ve vitriye serileriyle mekanlara taşıdığını açıkladı.

Verywell Mind'ın açıkladığı, 30 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 43'ü beyaz rengi rahatlama ve ferahlıkla ilişkilendirirken, yeşil yüzde 39'unda memnuniyet duygusunu öne çıkarıyor. Siyah, katılımcıların yarısından fazlasının hüzünle bağlantı kurmasına aracılık ederken, baharın kendini hissettirdiği bugünlerde turuncu rengi ise neredeyse iki kişiden birine (yüzde 44) neşeyi çağrıştırıyor.

VİTRİFİYE VE KARO SERİLERİYLE RENKLERİN ENERJİSİNİ İÇ MEKANLARA TAŞIYOR

Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Renkler, insanlarda ruh halini değiştirebilen bir güce sahip. Öyle ki giyilen kıyafetten kullanılan arabaya, ofis ya da evdeki eşyalara kadar çevremizdeki objelerin renkleri, o günkü modumuzu belirliyor. Seramiksan olarak biz de renklerin enerjisini Bumpy serisiyle yüzeylere, Aura lavabo koleksiyonumuzla ise banyolara taşıyoruz. Böylece farklı estetik beğenilere ve ruh hallerine hitap ederken, aynı zamanda yaşam alanlarını konforlu mekanlara dönüştürüyoruz."

Görkem Helvacıoğlu"dan edinilen bilgilere göre 10x30 veya 10x40 cm ebatlarındaki Bumpy serisi, 11 farklı renk seçeneğine sahip. Bu renkler arasında beyaz, siyah, vizon, açık gri, antrasit, kül mavisi, mercan, gri, adaçayı yeşili, hardal, krem ve sarı bulunuyor. Seri, farklı yüzey, renk ve ebatlarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda modern tasarımıyla da iç mekanlarda estetik bir görünüm yaratıyor. Karo serisine, Aura lavabo koleksiyonu eşlik ediyor. Mat & parlak siyah ve beyaz, turuncu, kırmızı, yeşil, kahve gibi renk seçeneklerinden oluşan Aura lavabolar, yalın, ince ve modern hatlarıyla banyolara yenilikçi bir esinti katıyor.