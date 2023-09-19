Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün iş yerine gitmek üzereyken öldürülmesi emrini verdiği ve sekiz yıldır firari olan Şerafettin Dadaş'a Antalya Emniyet Müdürlüğü bir operasyon yaptı. Peki, Şerafettin Dadaş kim, neden aranıyordu? Şerafettin Dadaş yakalandı mı, bulundu mu?

8 Yıldır aranan ve Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesi emrini veren Şerafettin Dadaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandığı haberleri gelmeye başladı. Peki, Şerafettin Dadaş kim, neden aranıyordu? Şerafettin Dadaş yakalandı mı, bulundu mu? İşte detaylar…

ŞERAFETTİN DADAŞ KİM, NEDEN ARANIYORDU?

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya'da yakalandı.

ŞERAFETTİN DADAŞ YAKALANDI MI, BULUNDU MU?

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Organize Suç Örgütü Üyesine Yönelik Yakalama İle İlgili Basın Açıklamamız: "SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ YAKALANDI" BASIN AÇIKLAMASI (2023-39)

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü İşyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz (8) yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Alanya ilçesinde yakalanmıştır.

MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRAN ŞEHİR EŞKİYALARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. ÇÖKERTECEĞİZ!

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNE GİRECEĞİZ, ONLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!

ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19.09.2023 – Saat 08.30"