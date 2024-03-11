Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli?
Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Pursaklar Belediye Başkan adayının kim olduğu büyük bir merak konusu oldu. Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar'ın yaş, köken ve siyasi geçmişi hakkında detaylar haberimizde yer alacak.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Pursaklar Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
ŞERAFETTİN COŞAR KİMDİR?
Şerafettin Coşar, Zafer Partisi'nin Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.