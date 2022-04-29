Sera Kutlubey oynadığı diziler hayranları tarafından araştırılıyor. Dizi ve film izleyicileri ekranlarda gördükleri oyuncuların başka hangi dizilerde rol aldıklarını merak ediyor. O isimlerden birisi Sera Kutlubey. Peki, Sera Kutlubey oynadığı diziler! Sera Kutlubey dizileri nelerdir? Sera Kutlubey'in rol aldığı diziler ve filmler merak ediliyor. İşte detaylar...

SERA KUTLUBEY OYNADIĞI DİZİLER

Kehribar

Babam ve Ailesi

İsimsizler

Zalim İstanbul

İyilik

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Daha önce Zalim İstanbul (2019), Isimsizler (2017) ve Kehribar (2016) dizilerinde rol alan güzel oyuncu, şu anda FOX TV'de yayınlanan İyilik dizisinde rol almaktadır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

SERA KUTLUBEY BOYU VE KİLOSU

Zalim İstanbul dizisi ile daha da tanınan Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

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