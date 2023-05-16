14 Mayıs seçimlerinin sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Ülkenin gündeminde yer almaya devam eden seçim ile ilgili detaylar merak edilirken en sık aratılanlar arasında Sera Kadıgil seçildi mi? Sera Kadıgil meclise girdi mi? Sera Kadıgil milletvekili oldu mu? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

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SERA KADIGİL MECLİSE GİRDİ Mİ?

Sera Kadıgil, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim resmi olmayan sonuçlarına göre milletvekili seçildi. Sera Kadıgil'in yanında meclise giren diğer isimler arasında Erkan Baş, Ahmet Işık ve Can Atalay yer aldı.

SERA KADIGİL KİMDİR?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü (29 Kasım 1984), Türk siyasetçi ve avukat. Türkiye İşçi Partisi 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır. 29 Kasım 1984'te İstanbul'da doğdu. 2003'te Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2010'da tamamladı. Kadıgil; yüksek lisans tezini, sinema eserleri üstüne Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonucu tamamlamıştır. Kadıgil, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmaya devam etmektedir.

Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası gibi emek örgütlerinin, kuruluşlarından itibaren avukatlığını üstlenmiştir. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve 2014'ten itibaren 3 dönem parti meclisi üyeliği yapmıştır. 27.Dönemde CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilen Kadıgil, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. 25 Haziran 2021 Cuma günü CHP'den istifa ederek TİP'e geçmiştir.

Parti sözcüsü ve Yasama Büro sekreteri olarak görev yapmaktadır. 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, yanında getirdiği hoparlör ile "Yalan" ve "Palavra palavra" şarkılarını çalarak, o sırada konuşma yapan Fuat Oktay'ı protesto etmiş ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olmuştur. Protesto ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kınama cezası verilen Kadıgil, TBMM iç tüzüğü gereğince savunma hakkını kullanmış, bu nedenle TİP adına Erkan Baş bütçe görüşmelerinde söz almıştır.

Evlidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.