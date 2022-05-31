Sera Kadıgil kimdir? Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli? Sera Kadıgil hayatı ve biyografisi! - Haberler

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SERA KADIGİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1984

(38yaşında), İstanbul

Partisi: Türkiye İşçi Partisi

29 Kasım 1984'te İstanbul'da doğdu. 2003'te Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2010'da tamamladı. Kadıgil; yüksek lisans tezini, sinema eserleri üstüne Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonucu tamamlamıştır. Kadıgil, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmaya devam etmektedir.

KARİYERİ

Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası gibi emek örgütlerinin, kuruluşlarından itibaren avukatlığını üstlenmiştir. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

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