Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sera Kadıgil hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sera Kadıgil'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sera Kadıgil kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden? Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sera Kadıgil hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sera Kadıgil'in hayatını araştırıyor. Peki, Sera Kadıgil kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden? Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

SERA KADIGİL KİMDİR?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü (29 Kasım 1984, İstanbul ), Türk siyasetçi ve avukat. Türkiye İşçi Partisi 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır. 29 Kasım 1984'te İstanbul'da doğdu. 2003'te Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2010'da tamamladı. Kadıgil; yüksek lisans tezini, sinema eserleri üstüne Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonucu tamamlamıştır. Kadıgil, İstanbul Üniversitesinde doktora yapmaya devam etmektedir.

Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası gibi emek örgütlerinin, kuruluşlarından itibaren avukatlığını üstlenmiştir. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

2011-2012 yılları arasında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve 2014'ten itibaren 3 dönem parti meclisi üyeliği yapmıştır. 27.Dönemde CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilen Kadıgil, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. 25 Haziran 2021 Cuma günü CHP'den istifa ederek TİP'e geçmiştir. Parti sözcüsü ve Yasama Büro sekreteri olarak görev yapmaktadır. 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, yanında getirdiği hoparlör ile "Yalan" ve "Palavra palavra" şarkılarını çalarak, o sırada konuşma yapan Fuat Oktay'ı protesto etmiş ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olmuştur. Protesto ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kınama cezası verilen Kadıgil, TBMM iç tüzüğü gereğince savunma hakkını kullanmış, bu nedenle TİP adına Erkan Baş bütçe görüşmelerinde söz almıştır. 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi listesi İstanbul 1. Bölge 1. Sıra'dan milletvekili adayı olmuştur.

Özel hayatı

Evlidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.