Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Sensodyn markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Sensodyn hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Sensodyn hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sensodyn hangi ülkenin markası, kimin malı?

SENSODYN HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Sahibi : GlaxoSmithKline

Kökeni : ABD

Çıkış : 1907

Sensodyne ağrılı dentin sendromu ve hassas dişleri olan insanlara yönelik diş macunu ve ağız bakım suyu markasıdır. Sensodyne ürünleri evde uygulanmaktadır. Sensodyne GlaxoSmithKline'a aittir ve Japonya'da "Shumitect" adı altında pazarlanmaktadır.

Sensodyne, 1907 yılında eczacı Alexander Block tarafından kurulan Brooklyn, New York merkezli bir şirket olan Block Drug tarafından ilk satılan bir diş macunu markasıdır. Diş macunu ilk olarak 1961 yılında bir stronsiyum klorür formülasyonuna dayanan desensitize edici bir diş macunu olarak pazarlanmıştır.

Sensodyne macunları

1980 yılında, Sensodyne, hafif bir yerel sedatif olan potasyum nitrat içeren yeni bir diş macunu başlattı. 2000 yılında Block Drug GlaxoSmithKline tarafından satın alındı. 2006 yılında Sensodyne Pronamel piyasaya sürüldü ve diş erozyonunun etkilerine karşı koruyucu bir diş macunu olarak pazarlandı. Dişlerin hassas bölgelerinin onarılmasına yardımcı olmak amacıyla % 5 Florür ve NovaMin içeren Sensodyne Repair and Protect Satışa sunuldu