Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şenol Ustaömer hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şenol Ustaömer'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şenol Ustaömer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şenol Ustaömer hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şenol Ustaömer hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şenol Ustaömer'in hayatını araştırıyor. Peki, Şenol Ustaömer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şenol Ustaömer hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞENOL USTAÖMER KİMDİR?

Şenol Ustaömer (d. 18 Ağustos 1961, Trabzon), eski Türk millî futbolcudur. 18 Ağustos 1961'de Trabzon'da doğdu. Trabzonspor altyapısından yetişti. Şampiyon olunan 1983-84 sezonunda kadroda yer aldı. 1988'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda sol bek mevkiinde ilk on birde oynadı. Savunma oyuncusu olmasına rağmen, çoğu serbest vuruşlardan olmak üzere attığı altı golle şampiyonlukta pay sahibi oldu. Aynı kadroda Şenol Çorlu'nun da olması nedeniyle, "Küçük Şenol" lakabı ile tanındı.[2] Sarı-lacivertli forma altında 1 Türkiye 1. Futbol Ligi, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

1993 yılında, o dönem 1. lig'de oynayan Göztepe'ye kiralanan Ustaömer, 31 Temmuz 1994 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbola veda etti. Ustaömer millî formayı ilk kez 2 Aralık 1980'de Çekoslovakya'ya karşı 3-0 kaybedilen Avrupa Şampiyonası Eleme maçında "ümit milli" olarak giydi. 22 Aralık 1984'te özel maçta Lüksemburg'a karşı ilk kez A Millî oldu. 9 kez ümit, 10 kez olimpik ve 3 kez A millî olmak üzere toplam 22 kez ulusal takımda forma giydi. Çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Türk millî takımında alt yaş kategorilerinde antrenörlük yaptı.