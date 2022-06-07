Şenol İpek kimdir? Şenol İpek kaç yaşında, nereli? Şenol İpek hangi filmlerde oynadı? - Haberler

2013 yılının Temmuz ayında Bircan Bali (İpek) ile evlendi ve eşi ile İlker Ayrık'ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldı Peki, Şenol İpek kimdir? Şenol İpek kaç yaşında, nereli? Şenol İpek hangi filmlerde oynadı? Şenol İpek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞENOL İPEK KİMDİR?

Şenol İpek 1975 İzmir doğumludur.

Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır. Daha sonrasında ise Sevda Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.

2002 yılında manken Yüksel Ak ile evlendi. 2003 yılında boşandı. Şenol İpek bir dönemde Şebnem Schaefer ile nişanlanıp ayrıldı. 2013 yılının Temmuz ayında Bircan Bali (İpek) ile evlendi ve eşi ile İlker Ayrık'ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldı. Şenol İpek Boxun Yıldızları yarışmasının tanıtımına yaptığı gösterişli çıkışıyla izleyenlerin merak konusu olmuştur.

DİZİ VE FİLMLER

Emret Komutanım

Sevda Tepesi

Hanımeli Sokağı

Kanıt

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

Abbasın Melekleri

Tersine

Albatrosun Yolculuğu

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