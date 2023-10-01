Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturuyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

KONYASPOR 1 KERE YENİLDİ

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor'da ise Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER

Konyaspor; Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.

Beşiktaş ; Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.

CANLI ANLATIM

47' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Muleka, Adil'i geçemedi.

46' İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

D.A. İlk yarı sonucu Konyaspor 0-1 Beşiktaş.

45' Gol Uğurcan Yazgılı. Beşiktaş öne geçti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Konyaspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Soner Dikmen, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi. 43' Konyaspor sağ kanattan geldi ancak Francisco Calvo'nun ortası Masuaku'dan taca çıktı. 42' Amartey, Oğulcan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

36' Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Masuaku yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.

31' Beşiktaş sağ kanattan geldi ardından Salih Uçan yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.

27' Konyaspor sol kanattan gelmek istedi ancak Marlos Moreno topu kaybetmesinin ardından Hadziahmetovic'i yere düşürdü hakem faulü verdi.

23' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

17' Beşiktaş'ta Rashica yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Beşiktaş yine sol kanattan gelmek istedi ancak Salih'in ortasına savunma müdahale etti ve top kornere çıktı.

8' Sağlık ekipleri Ahmet Oğuz için sahada.

7' Ahmet Oğuz hava topu mücadelesinde yerde kaldı hakem faul kararı verdi.

6' Konyaspor sol kanattan gelmek istedi ancak Adil'in pası Guilherme için çok hızlı. Top doğrudan taca çıktı.

3' Konyaspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Masuaku araya girdi.

1' Mücadele başladı.