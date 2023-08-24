Şenol Güneş'ten maç sonu net açıklama: Kazandık ama garantisi yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, turun henüz bitmediğini ve bir maç daha olduğunu belirtti. Güneş, avantajlı skorla döndüklerini ancak bu skorun hiçbir garantisi olmadığının altını çizdi.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HİÇ BİR GARANTİSİ YOK"

Güneş yaptığı açıklamada, "Dinamo Kiev karşısında kazandık ama tur bitmedi. Bir maç daha var. İyi başlamadık ama toparladık. Goller attık, goller yedik. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok" dedi.

"MAÇ OYNADIĞI İÇİN AVANTAJLI GELDİ"

Galibiyeti getiren Zaynutdinov ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bakhtiyor maç oynadığı için avantajlı gelmişti. Masuaku sakatlanınca onu tercih ettim. Ofansif oynayan sağ bek ve açıklarını kontrol etmesi için Umut'la Bakhtiyor'u önlü arkalı oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de artıları da var. Maç kaybetmeden gitmek önemli" ifadelerini kullandı.