Trendyol Süper Lig'in ertelenen mücadelesinde Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırladı. Gol yağmurunun olduğu mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Maç sonu yaşananlar ise gündem oldu. Peki, Şenol Güneş - Salih Uçan olayı nedir? Şenol Güneş Salih Uçan'ı itti mi?

Süper Lig'in 3. haftasındaki ertelenen maçta Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf 4-2'lik skorla Adana Demirspor oldu. Maç sonunda Salih Uçan ve Şenol Güneş gündem oldu. Peki, Şenol Güneş - Salih Uçan olayı nedir? Şenol Güneş Salih Uçan'ı itti mi?

ŞENOL GÜNEŞ - SALİH UÇAN OLAYI NEDİR?

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekipte takımın yıldızı Belhan'da henüz 7. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Yediği golün şokunu atlatamayan Şenol Güneş'in öğrencileri 17. dakikada bir kez daha kabusu yaşadı. Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Beşiktaş maçında oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Oyunu domine eden ev sahibi ekipte 60. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası altı pasta boş kalan Emre Akbaba topu ağlara yolladı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

Baskısını arttıran ev sahibi ekibin 4. golünü 75. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

4-0 geriye düşen konuk ekipte 79'da kaleci Vedat'ın hatasında topu kazanan Aboubakar dar açıdan topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı 3'e indirdi.

Beşiktaş, 89. dakikada farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Milot Rashica, sert şutunda kaleci Vedat'ı mağlup etti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.

Maç sonunda Şenol Güneş'in Salih'i soyun odası koridoruna doğru ittiği görüldü.

Görünt: beiNSport