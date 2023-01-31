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Şenol Güneş montunun markası ne, fiyatı ne kadar?

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Şenol Güneş montunun markası ne, fiyatı ne kadar?

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şenol Güneş montunun markası ne, fiyatı ne kadar?

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Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in montu sosyal medyaya damga vurdu. Futbolseverler, mont tercihine dikkat çektikleri Güneş için, "Moda ikonu" yorumları yaptı ve Şenol Güneş montunun markası ne, fiyatı ne kadar gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ŞENOL GÜNEŞ MONTUNUN MARKASI NE?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in mont tercihi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, deneyimli hocanın montuna övgüler dizerken Güneş kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Ancak montun marka ve ücret bilgileri henüz paylaşılmadı.

Şenol Güneş montunun markası ne, fiyatı ne kadar?Şenol GÜneş

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