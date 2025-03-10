Şenol Güneş kovuldu mu, istifa mı etti?

İşlerin yolunda gitmediği Trabzonspor'da, yapılan değerlendirme toplantısının ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayırıldı. Bordo mavililerin Güneş'e futbol direktörlüğü teklif ettiği ve tecrübeli teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Güneş'in yerini alabilecek bir numaralı aday ise bordo-mavililerin başka bir efsane ismi Fatih Tekke. Şenol Güneş kovuldu mu, istifa mı etti?

ŞENOL GÜNEŞ KOVULDU MU?

Bordo-mavili takımın asabaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte telekonferansla başkan Ertuğrul Doğan ile görüştü. Yaklaşık 4 saat süren zirveden tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılması kararı çıktı.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yaptık.

Program kapsamında Sn. Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.

Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİF ETTİLER

Öte yandan Şenol Güneş, Karadeniz ekibinde görev almaya devam edebilir. Bordo-mavililerin Güneş'e futbol direktörlüğü görevini teklif ettiği ve tecrübeli çalıştırıcının da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Karadeniz ekibinden gelen bu kararı değerlendirmeye alan teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavili takımı Güneş'in ekibinin çalıştırdığı öğrenildi.

YERİNE EN BÜYÜK ADAY FATİH TEKKE

Öte yandan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Radyo Spor'a açıkladı. Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi. Tekke, son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin diğer adaylar olarak belirlendi.

GÜNEŞ'İN 5. DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.