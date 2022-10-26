Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörün seçilmesinin ardından Şenol Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında nereli? Şenol Güneş Beşiktaş kariyeri ne? Şenol Güneş biyografisi! İşte detaylar...

Beşiktaş yönetimi yaptığı toplantıda son kararını verdi. Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörün seçilmesinin ardından Şenol Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Şenol Güneş'in hayatı ve futbol kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında nereli? Şenol Güneş Beşiktaş kariyeri ne? Şenol Güneş biyografisi! Detaylar haberimizde...

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Futbolculuğa Erdoğduspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu.1987'de futbolu bıraktı. Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.

2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu. 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ KARİYERİ NE?

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

AVRUPA'DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Beşiktaş'ta 2 şampiyonluğunun yanı sıra Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Avrupa'da da önemli başarılara imza attı. Deneyimli hoca 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı. Öte yandan Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.