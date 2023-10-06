Teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, futbol dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Güneş'in istifa kararının ardındaki sebeplerin ne olduğu merakla bekleniyor. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş neden istifa etti? İşte detaylar...

Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş neden istifa etti?

Şenol Güneş istifa mı etti sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev alan Şenol Güneş'in istifa haberi gündeme geldi. Arama motorlarında Şenol Güneş neden istifa etti sorgulatılıyor. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan 3-2'lik Lugano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.