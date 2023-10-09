Son dönemlerde futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş'in istifa ettiği iddiaları gündemde. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın durumunu merakla takip ediyor. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş neden istifa etti? İşte detaylar...

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası Şenol Güneş istifa etti mi sorusu gündeme geldi. Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrıldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Şenol Güneş'in Beşiktaş son durumu sorgulatılıyor.Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde Lugano'ya alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti. Olağanüstü kongre alan Beşiktaş yönetimi ise başkanlık seçimine gidecek. Şenol Güneş, bir veda mesajı yayınlayarak görevinden ayrıldığını ve taraftarlara veda ettiğini belirtti. Mesajında, "Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.