Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde Lugano'ya alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti. Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Sorusu da bu kapsamda birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Sorusu, Şenol Güneş'in istifası ile birlikte merak edildi. Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan 3-2'lik Lugano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrıldı. Peki, Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİNE KİM GELECEK?

Olağanüstü kongre alan Beşiktaş yönetimi ise başkanlık seçimine gidecek. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor. Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından maçlara Burak Yılmaz yönetiminde çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlıların İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmada teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz kenarda olacak.

İSTİFA KARARINI LUGANO MAÇINDAN SONRA ALDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.