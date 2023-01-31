Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi. Sevenlerini korkutan haberin ardından ise Şenol Güneş'in kardeşi hasta mı? Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş sağlık durumu ne? soruları aratıldı.

Aniden fenalaşan Bahaddin Güneş, İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan teknik adam, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Peki, Şenol Güneş'in kardeşi hasta mı? Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş sağlık durumu ne?

ŞENOL GÜNEŞ KARDEŞİ HASTA MI?

Spor Toto 2. Lig ekibi İnegölspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, sabah saatlerinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. 62 yaşındaki Güneş'in kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Güneş'in hocalığını yaptığı İnegölspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun mesajı paylaştı. TFF'nin paylaşımında, 'Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' cümlelerine yer verildi.