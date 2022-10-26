Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien İsmael'in istifa etmesinin ardından gündemde Şenol Güneş yer aldı. Beşiktaş'a geleceği söylenen Şenol Güneş hakkında merak edilenler var. Siyah- beyazlı ekibin taraftarları ise Şenol Güneş Beşiktaş'a gelecek mi? sorusunu merak ediyor. Peki, Şenol Güneş Beşiktaş'a gelecek mi? Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaştı mı? Şenol Güneş Beşiktaş'a geliyor mu? İşte merak edilenler...

Şenol Güneş Beşiktaş ile anlatı mı? sorusu merak ediliyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien İsmael'in istifa etmesinin ardından gündemde Şenol Güneş yer aldı. Futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğini araştırdı. Peki, Şenol Güneş Beşiktaş'a gelecek mi? Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaştı mı? Şenol Güneş Beşiktaş'a geliyor mu? İşte Şenol Güneş ve Beşiktaş hakkında merak edilenler...

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör listesindeki en güçlü aday A Milli Takımı çalıştıran tecrübeli hoca Şenol Güneş. Beşiktaş taraftarı da her maçın ardından sosyal medyada tecrübeli ismi takımın başında görmek istediğini belirtiyor. Muhabirlerin Şenol Güneş'e "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna Güneş'in cevabı şöyle oldu; "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz."

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Valerien İsmael ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları da başladı. Beşiktaş yönetiminin önünde 6 kişilik bir liste bulunuyor. Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alınması halinde listede farklı isimlerde bulunuyor. Yabancı hoca olarak Aston Villa ile yolları ayrılan Steven Gerrard ve Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da listede bulunan adaylar arasında.