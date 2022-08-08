Senkronize ne demek? Sorusu, son zamanlarda sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. Peki çok merak edilen Senkronize ne demek? Senkronize etmek ne demek? Senkronize kelimesinin cümle içerisinde kullanımı nasıldır?

Senkronize ne demek? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasındadır. Bir bilgisayar terimi olan ''Senkronize'' kelimesi, Fransızca dilinden dilimize geçmiştir. Genellikle senkronize etmek kelimesi, bilgisayar, telefon, tablet gibi elektronik cihazlar için kullanılmaktadır.

SENKRONİZE NE DEMEK?

Senkronize kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimizde, ''Eşzamanlı'' anlamını taşımaktadır. Aynı anda gerçekleşen olaylar için kullanılabilmektedir. Genellikle bilgisayar terimi olarak kullanılır. Bilgisayar üzerindeki işlemlerin eşzamanlı gerçekleşmesi durumunu anlatmak için kullanılmaktadır.

SENKRONİZE ETMEK NE DEMEK?

Senkronize etmek, kelime anlamı olarak ''Eşleme'' anlamına gelmektedir. Bir durumun eşgüdümlü olarak yapılması anlamını da taşır. Senkronize etmek kelimesi, tıpkı senkronize kelimesi gibi genellikle bilgisayar terimi olarak kullanılmaktadır.

SENKRONİZE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Senkronize ve senkronize etmek kelimesinin cümle içerisinde örnek kullanımı;

Sanırım o görüntüleri senkronize etmemiş.

Ses ve görüntü birbirine senkronize mi?

Bilgisayarda yer alan verilerin senkronizasyonunu yaptın mı?

Sosyal medya hesaplarını birbirine senkronize ettin mi?