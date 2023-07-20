Seniha Çınar Birand kimdir, kimin kızı, babası kim? Seniha Çınar Birand kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

Seniha Çınar Birand kimdir, kimin kızı, babası kimdir, Mehmet Ali Birand ile bir akrabalığı var mı? Seniha Çınar Birand kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşların internet arama motorlarında en çok arattığı konulardan biri olan Seniha Çınar Birand kimdir, kimin kızı, babası kim? Sorguları yükselişe geçti. Seniha Çınar Birand kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? Diye sorular soran vatandaşların merakı son buldu. İşte detaylar…

SENİHA ÇINAR BİRAND KİMDİR, KİMİN KIZI, BABASI KİM?

Seniha BirandÇınar, KKTC Dışişleri Bakanlığı diplomatları arasında yer alıyor. Son olarak KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na atandı.

Seniha Birand Çınar, 1 Ağustos 2019 itibarıyla Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'ne görevlendirilmişti. Seniha Birand Çınar Fransa'nın Strazburg şehrinde üniversite eğitimini tamamladı. İngiltere'de farklı okullarda yüksek lisans eğitimi aldı.

Seniha Birand Çınar görevleri sırası ile;

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu

Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü

İT ilişkiler Müdürü

AB işleri dairesi Müdürü görevlerinde bulundu.

Seniha Birand Çınar, Mehmet Ali Birand bağlantısı ne sorusunu cevabı sadece soyisim benzerliği veya uzaktan akrabalık gibi görünmektedir.