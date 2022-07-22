Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım Perşembe mi Cuma mı? Seni Kalbime Sakladım dizi hangi gün ekranlara geliyo
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Ekranların beğenilen dizisi Seni Kalbime Sakladım bugün TRT 1 yayın akışında yer aldı. Bunun ardından izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım Cuma mı Perşembe mi? Seni Kalbime Sakladım dizi hangi gün ekranlara geliyor? merak etti. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...
Seni Kalbime Sakladım hangi gün? Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım Perşembe mi Cuma mı? Seni Kalbime Sakladım dizi hangi gün ekranlara geliyor?
SENİ KALBİME SAKLADIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Seni Kalbime Sakladım her Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
SENİ KALBİME SAKLADIM YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?
Dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekrana gelmektedir. Bazen farklı günlerde tekrar bölümüyle ekranlara gelebiliyor. Örneğin bugün 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Seni Kalbime Sakladım tekrar bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümü Perşembe günüdür.
SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?
Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.
SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCU KADROSU
Sevda Erginci - Zeynep
Ekin Mert Daymaz - Civanmert
Gökçe Akyıldız - Deren
Mehtap Bayri - Türkan
Elçin Afacan - Reyhan
Evren Duyal -
Osman Alkaş - Yusuf
Gülseren Gürtunca - Adalet
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay