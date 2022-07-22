Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım Perşembe mi Cuma mı? Seni Kalbime Sakladım dizi hangi gün ekranlara geliyo

Seni Kalbime Sakladım hangi gün? Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım Perşembe mi Cuma mı? Seni Kalbime Sakladım dizi hangi gün ekranlara geliyor?

SENİ KALBİME SAKLADIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Seni Kalbime Sakladım her Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekrana gelmektedir. Bazen farklı günlerde tekrar bölümüyle ekranlara gelebiliyor. Örneğin bugün 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Seni Kalbime Sakladım tekrar bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümü Perşembe günüdür.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCU KADROSU

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay