Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım 4. bölüm fragmanı izle! Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı izle!

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SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Kendime Sakladım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU NE?

Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır. Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister. Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur. Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Evren Duyal

Elçin Afacan - Reyhan

Tarık Ündüz - Canberk

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI