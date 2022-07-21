TRT 1'de yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisi bu akşamki bölümü merak ediliyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım son bölümde neler oldu? Seni Kalbime Sakladım 4. bölüm canlı izle! Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte detaylar haberimizde...

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır. Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister. Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur. Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE!

SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar. Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar. Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır. Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir. Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM CANLI İZLE!

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NEDİR?

Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Evren Duyal

Elçin Afacan - Reyhan

Tarık Ündüz - Canberk