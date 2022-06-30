Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler

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Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı?

TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor merak konusu oldu. Heyecanla beklenen dizi için, Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...

Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki, yeni yaz dizilerinden olan Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi şehirde, ilçe ve semtte çekilmiştir?

Seni Kalbime Sakladım dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan köprü Yavuz Sultan Selim köprüsüdür. Dizideki Zeynep'in çalıştığı şirket ise Beykoz'da yer almaktadır.

Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

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Seni Kalbime Sakladım İstanbul Dizi Gündem Magazin Haberler

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