Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı?

Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki, yeni yaz dizilerinden olan Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi şehirde, ilçe ve semtte çekilmiştir?

SENİ KALBİME SAKLADIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan köprü Yavuz Sultan Selim köprüsüdür. Dizideki Zeynep'in çalıştığı şirket ise Beykoz'da yer almaktadır.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCU KADROSU

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

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