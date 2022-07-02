Seni Kalbime Sakladım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi Perşembe mi? - Haberler

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Seni Kalbime Sakladım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi Perşembe mi?

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Seni Kalbime Sakladım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi Perşembe mi?

TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Dizi bugün yani Cumartesi yayın akışında yer aldı. Fakat izleyiciler dizinin yeni bölümü hangi gün merak etti. Peki, Seni Kalbime Sakladım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi Perşembe mi? İşte detaylar...

Seni Kalbime Sakladım hangi gün? Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi Perşembe mi?

Seni Kalbime Sakladım her Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

Seni Kalbime Sakladım dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü ekranlara geliyor.

Seni Kalbime Sakladım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm hangi gün? Cumartesi mi Perşembe mi?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seni Kalbime Sakladım Dizi Gündem Magazin Haberler

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