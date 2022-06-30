Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki, yeni yaz dizilerinden olan Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?

SENİ KALBİME SAKLADIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi ilk bölümüyle 30 Haziran Perşembe günü TRT 1'de ekranlara gelecek.

SENİ KALBİME SAKLADIM UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaristleri Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'dır.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCU KADROSU

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

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