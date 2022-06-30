Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Seni Kalbime Sakladım hakkında izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün? araştırması yapıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisinin konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım başrolünde kimler var? İşte detaylar...
Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki, yeni yaz dizilerinden olan Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?
Dizi ilk bölümüyle 30 Haziran Perşembe günü TRT 1'de ekranlara gelecek.
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaristleri Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'dır.
Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.
Sevda Erginci - Zeynep
Ekin Mert Daymaz - Civanmert
Gökçe Akyıldız - Deren
Mehtap Bayri - Türkan
Elçin Afacan - Reyhan
Evren Duyal -
Osman Alkaş - Yusuf
Gülseren Gürtunca - Adalet
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay