Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün? - Haberler

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Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?

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Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Seni Kalbime Sakladım hakkında izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün? araştırması yapıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisinin konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım başrolünde kimler var? İşte detaylar...

Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki, yeni yaz dizilerinden olan Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?

Dizi yakında TRT 1'de başlayacak. Henüz başlangıç tarihi açıklanmadı.

Seni Kalbime Sakladım konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seni Kalbime Sakladım dizisi uyarlama mı? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, hangi gün?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaristleri Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'dır.

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

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Seni Kalbime Sakladım Dizi Gündem Magazin Haberler

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