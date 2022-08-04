Seni Kalbime Sakladım herkes tarafından sevilerek izleniyor. Seni Kalbime Sakladım full HD bölüm izlemek isteyenler, Seni Kalbime Sakladım 6. bölüm tek parça izle diyerek araştırıyor. Seni Kalbime Sakladım full HD bölüm izle, Seni Kalbime Sakladım son bölüm neler oldu merak ediliyor. Seni Kalbime Sakladım full HD bölüm izle! Seni Kalbime Sakladım 6. bölüm tek parça izle! Seni Kalbime Sakladım son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır. Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister. Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur. Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM 6. BÖLÜM FULL HD İZLE (LİNK)

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCULARI

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Evren Duyal

Elçin Afacan - Reyhan

Tarık Ündüz - Canberk

SENİ KALBİME SAKLADIM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ