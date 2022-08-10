TRT 1'in sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın final fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, dizi bitecek mi? Seni Kalbime Sakladım neden final, neden bitiyor? araştırması yapıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım final mi olacak? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor? İşte detaylar...

Seni Kalbime Sakladım neden final oluyor? Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım final mi yapacak, dizi bitecek mi? Seni Kalbime Sakladım neden final, neden bitiyor?

SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL Mİ YAPACAK?

Seni Kalbime Sakladım dizisi 11 Ağustos 2022 Perşembe günü 7. bölümü ile final yapacak. Dizi yarın son bölümüyle ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Zeynep'ten beklenen itiraf geldi.

#SeniKalbimeSakladım final bölümüyle yarın 20.00'de #TRT1 'de."

SENİ KALBİME SAKLADIM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yer almıyor. Dizinin reytinglerinin kötü olmadığı biliniyor ve bu bakımdan dizi neden final yapıyor merak edildi. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCU KADROSU

Sevda Erginci - Zeynep Gören

Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz

Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz

Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz

Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz

Evren Duyal - Firuze/Firu

Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören

Gülseren Gürtunca - Adalet Gören

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay

Sibel Aytan - Suzan/Suzi