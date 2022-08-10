Seni Kalbime Sakladım final mi yapacak, dizi bitecek mi? Seni Kalbime Sakladım neden final, neden bitiyor?
TRT 1'in sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın final fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, dizi bitecek mi? Seni Kalbime Sakladım neden final, neden bitiyor? araştırması yapıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım final mi olacak? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor? İşte detaylar...
Seni Kalbime Sakladım neden final oluyor? Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım final mi yapacak, dizi bitecek mi? Seni Kalbime Sakladım neden final, neden bitiyor?
Seni Kalbime Sakladım dizisi 11 Ağustos 2022 Perşembe günü 7. bölümü ile final yapacak. Dizi yarın son bölümüyle ekranlara gelecek.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Zeynep'ten beklenen itiraf geldi.
#SeniKalbimeSakladım final bölümüyle yarın 20.00'de #TRT1 'de."
Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yer almıyor. Dizinin reytinglerinin kötü olmadığı biliniyor ve bu bakımdan dizi neden final yapıyor merak edildi. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.
Sevda Erginci - Zeynep Gören
Ekin Mert Daymaz - Civanmert Korkmaz
Gökçe Akyıldız - Deren Tokgöz
Mehtap Bayri - Türkan Korkmaz
Elçin Afacan - Reyhan Korkmaz
Evren Duyal - Firuze/Firu
Osman Alkaş - Yusuf Abdullah Gören
Gülseren Gürtunca - Adalet Gören
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay
Sibel Aytan - Suzan/Suzi