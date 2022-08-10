Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı izle! Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Seni Kalbime Sakladım dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Seni Kalbime Sakladım dizisinin yeni bölümü ne zaman? Seni Kalbime Sakladım 7. fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı izle! Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seni Kalbime Sakladım yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seni Kalbime Sakladım dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım 7. Fragmanı nasıl izlenir! Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf Abdullah'ın yaşadığı sağlık sorunu herkesi korkutur. Onun sağlığını düşünen Civanmert, gerçekleri söyleyip söylememekte kararsız kalır. Diğer taraftan oyunu öğrenen Mete, Zeynep'i yeniden kazanmak için daha da hırslanır. Civanmert, yeni bir işe başlar. Ancak daha ilk günden başına olmadık işler gelir. Bu durum herkes tarafından duyulurken Zeynep'i de çok kızdırır. Zeynep olanların ardı arkasını öğrenmeye çalışırken, yaklaşan tehlikenin farkında değildir.