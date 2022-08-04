Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
TRT 1'in beğenilen dizisi Seni Kalbime Sakladım bugün 6. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin akabinde izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Seni Kalbime Sakladım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Seni Kalbime Sakladım bugünkü 6. bölümün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.
SENİ KALBİME SAKLADIM 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.
Yusuf Abdullah'ın yaşadığı sağlık sorunu herkesi korkutur. Onun sağlığını düşünen Civanmert, gerçekleri söyleyip söylememekte kararsız kalır. Diğer taraftan oyunu öğrenen Mete, Zeynep'i yeniden kazanmak için daha da hırslanır. Civanmert, yeni bir işe başlar. Ancak daha ilk günden başına olmadık işler gelir. Bu durum herkes tarafından duyulurken Zeynep'i de çok kızdırır. Zeynep olanların ardı arkasını öğrenmeye çalışırken, yaklaşan tehlikenin farkında değildir.
Türkan'ın şirkete gelişi, iki ailenin tanışıp kaynaşması için verilen bir yemek sözüyle sonuçlanır. Türkan, Gören Ailesi'ni kendi evinde ağırlamak için hummalı bir hazırlığa başlar. Oyunlarının açığa çıkacağını düşünen Zeynep ve Civanmert, artık birbirlerini göremeyecekleri için üzgündür. Diğer taraftan Zeynep'i geri kazanmak isteyen Mete sürpriz biriyle anlaşma yapar. Civanmert'i açıkça isteyen Müge ise yaptığı bir hamleyle Zeynep dâhil herkesi büyük bir krizin içine sokar...
Sevda Erginci - Zeynep
Ekin Mert Daymaz - Civanmert
Gökçe Akyıldız - Deren
Mehtap Bayri - Türkan
Elçin Afacan - Reyhan
Evren Duyal -
Osman Alkaş - Yusuf
Gülseren Gürtunca - Adalet
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay