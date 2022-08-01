Seni Kalbime Sakladım 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Kalbime Sakladım 6. bölüm fragmanı izle! Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seni Kalbime Sakladım yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seni Kalbime Sakladım dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım 6. Fragmanı nasıl izlenir! Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır. Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister. Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur. Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.