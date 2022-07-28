Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

SENİ KALBİME SAKLADIM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Kalbime Sakladım bugünkü 5. bölümün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

SENİ KALBİME SAKLADIM 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar. Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar. Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır. Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir. Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf Abdullah'ın yaşadığı sağlık sorunu herkesi korkutur. Onun sağlığını düşünen Civanmert, gerçekleri söyleyip söylememekte kararsız kalır. Diğer taraftan oyunu öğrenen Mete, Zeynep'i yeniden kazanmak için daha da hırslanır. Civanmert, yeni bir işe başlar. Ancak daha ilk günden başına olmadık işler gelir. Bu durum herkes tarafından duyulurken Zeynep'i de çok kızdırır. Zeynep olanların ardı arkasını öğrenmeye çalışırken, yaklaşan tehlikenin farkında değildir.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay