Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Kalbime Sakladım bugünkü 3. bölümün ardından 4. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

SENİ KALBİME SAKLADIM 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in Civanmert'in evine kahvaltıya gelmesiyle, ikili arasındaki aşk oyunu kontrol edilmesi zor bir hâl alır. Türkan, Zeynep'i tüm mahalleye "gelinim" diye tanıtır. Bu sırada Civanmert'le Zeynep'i başka bir sürpriz beklemektedir. Mahalledeki beklenmedik olaylarla, aşk oyunu Yusuf Abdullah'ın kulağına kadar gidecek olur. Zeynep, Civanmert ve arkadaşlarının da yardımıyla gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Ancak bir yandan da aklı Mete'dedir. Suzi ise Olcay'ın kendisini aldattığından şüphelenir. Olayı çözmek için Mete'nin de yapay zekasıyla dahil olduğu bir defileye katılır. Zeynep'in Civanmert'le katıldığı bu gösteride herkesi çok büyük bir şok beklemektedir.

SENİ KALBİME SAKLADIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defile sonunda Zeynep ve Civanmert'i gören Mete, neler olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Civanmert ve Zeynep'i, Hande'nin de aralarında olacağı bir yemeğe davet eder. Amacı aralarındaki ilişkiyi tartmaktır. Zeynep bu davetten kaçmak isterken, Civanmert aksine yüzleşmesini ister. Yemek sırasında Civanmert ve Mete arasındaki sessiz gerilim, sonrasında ikisinin kozlarını paylaşabileceği bir oyuna sahne olur. Gün sonunda Mete'nin, Civanmert'in kim olduğunu hatırlamasıyla olaylar iyice sarpa saracaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay