Seni Kalbime Sakladım 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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TRT 1'in beğenilen dizisi Seni Kalbime Sakladım bugün 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin akabinde izleyiciler, Seni Kalbime Sakladım 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Seni Kalbime Sakladım 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Seni Kalbime Sakladım bugünkü 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.
SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.
Ünlü bir ilaç şirketinin yöneticisi olan Zeynep, basına yansıyan asılsız haberlerden sonra şirketin sahibi olan dedesi Yusuf Abdullah'ın evlilik baskısıyla karşı karşıya kalır. Zeynep dedesinin gönlünü hoş etmek için kendisine geçici bir sevgili ararken, karşısına "yek parmak vale" olarak ün salmış Civanmert çıkar. Civanmert de annesinin dikkatsizliği yüzünden büyük bir borca girmiştir. Zeynep ona bir teklif sunar; kısa bir süreliğine sevgili gibi davranacak, vakti geldiğinde kendi yollarına gideceklerdir. Neticede ikisi de kazançlı çıkacaktır. Civanmert istemeden de olsa teklifi kabul etmek zorunda kalır. Ve bambaşka hayatlara sahip olan Civanmert ile Zeynep'in masalsı aşk oyunu böylece başlar.
Zeynep'in Civanmert'in evine kahvaltıya gelmesiyle, ikili arasındaki aşk oyunu kontrol edilmesi zor bir hâl alır. Türkan, Zeynep'i tüm mahalleye "gelinim" diye tanıtır. Bu sırada Civanmert'le Zeynep'i başka bir sürpriz beklemektedir. Mahalledeki beklenmedik olaylarla, aşk oyunu Yusuf Abdullah'ın kulağına kadar gidecek olur. Zeynep, Civanmert ve arkadaşlarının da yardımıyla gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Ancak bir yandan da aklı Mete'dedir. Suzi ise Olcay'ın kendisini aldattığından şüphelenir. Olayı çözmek için Mete'nin de yapay zekasıyla dahil olduğu bir defileye katılır. Zeynep'in Civanmert'le katıldığı bu gösteride herkesi çok büyük bir şok beklemektedir.
Sevda Erginci - Zeynep
Ekin Mert Daymaz - Civanmert
Gökçe Akyıldız - Deren
Mehtap Bayri - Türkan
Elçin Afacan - Reyhan
Evren Duyal -
Osman Alkaş - Yusuf
Gülseren Gürtunca - Adalet
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay