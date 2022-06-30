Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Kalbime Sakladım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Kalbime Sakladım bugünkü 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

SENİ KALBİME SAKLADIM 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU NE?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci - Zeynep

Ekin Mert Daymaz - Civanmert

Gökçe Akyıldız - Deren

Mehtap Bayri - Türkan

Elçin Afacan - Reyhan

Evren Duyal -

Osman Alkaş - Yusuf

Gülseren Gürtunca - Adalet

Tarık Ündüz - Canberk

Berke Üsdiken - Güven

Ali Öner - Mete

Emre Taşkıran - Pamir

Derda Yasin Yanal - Olcay