Şengül Hablemitoğlu kimdir? Şengül Hablemitoğlu kaç yaşında, nereli? Şengül Hablemitoğlu biyografisi!

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ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Şengül Hablemitoğlu, 25 Eylül 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalında 1989 yılında yüksek lisansını, 1996 yılında doktorasını tamamladı. Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu ile 1997 yılında gittiği ABD'de Purdue Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı'nda misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. 1998 yılında Üniversite Doçenti ve 2005 yılında Profesör oldu, bu dönemde Ankara Üniversitesi'nde çeşitli yönetim görevlerinde bulundu.

2008 yılının Mayıs ayında, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün kuruluşunda görev aldı ve Bölüm Başkanlığı'na atandı. Kasım 2008-Şubat 2015 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekanlık görevi yapan Hablemitoğlu, son yıllarda aile danışmanlığı yapmaya başladı. Bu alanda öncelikle Utrecht Üniversitesi'nde 2010 yılında ''Aile İlişkileri'', Nue Ulm Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 2011 yılında ''Yasla Başa Çıkma ve Yas Danışmanlığı'' sertifika eğitimlerini tamamladı. Ayrıca 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ''Aile Danışmanlığı Yetkinliği Sertifikası''' aldı.

Ankara Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora derslerini yürüttü. Mayıs 2015'de bağımsız bir kuruluş olan Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nü kurdu ve faaliyetlerini burada sürdürmeye başladı. Enstitünün çalışmaları kapsamında, çeşitli özel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen aile danışmanlığı eğitim programlarını planlayarak eğitmenlik yapmaktadır. Ayrıca, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bireysel ve kurumsal gelişim odaklı modüler eğitim programları, workshoplar düzenlemekte, aile danışmanlığı, etkili ebeveyn uygulamaları eğitimleriyle yas danışmanlığı seminerleri vermektedir. BETED (Bilişsel Evlilik Terapileri Derneği) gönüllüsüdür, aile danışmanlığı programlarının hazırlanmasına ve sürdürülmesine destek olmaktadır.

TÜBİTAK, BAP ve Ankara Kalkınma Ajansı destekli gençler ve yaşlılarla ilgili çeşitli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IASSW)'na üyedir. Çok sayıda üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde danışma kurulu üyesidir. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasını, Ankara Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığı lisansüstü eğitim-öğretim programının açılmasını sağlamış ve 2010-2017 yılları arasında GÜVEN Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2012 yılında Rotary Kulüp Meslekte Başarı Ödülü, 2017 yılında Melvin Jones Fellow Dostluk Ödülü almıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası panel, kongre ve sempozyumlara katılan HABLEMİTOĞLU, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konferans vermiş, çalışma ziyaretleri yapmış ve bugüne kadar 9 kitabı yayınlamıştır.

Hablemitoğlu'nun temel bilim alanına ilişkin çalışmalarının yanı sıra aile sorunları, toplumsal cinsiyet/kadın çalışmaları, gerontoloji, gençlik/ergenlik sosyal-psikolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makale, bildiri ve araştırmaları bulunmaktadır. Hablemitoğlu, Halen Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte, çalışmalarına Kuzey Kıbrıs'ta ve Ankara'da devam etmektedir. Hablemitoğlu'nun Kanije ve Uyvar'ın adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Şengül Hablemitoğlu, 2019 yılında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.