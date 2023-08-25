Ünlü astrolog Şener Üşümezsoy'un sağlık durumu merak konusu oldu. Üşümezsoy'a kimin saldırdığı ve olayın detayları hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Şener Üşümezsoy sağlık durumu nasıl? Şener Üşümezsoy'a kim saldırdı, ne oldu? İşte detaylar...

Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Şener Üşümezsoy'a kim saldırdı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şener Üşümezsoy son durumu nasıl merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ünlü deprembilimcinin sağlık durumu araştırılmaktadır. Peki, Şener Üşümezsoy sağlık durumu nasıl? Şener Üşümezsoy'a kim saldırdı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİM SALDIRDI?

Son dönemde her gün ekranlarda görünen uzmanların aksine İstanbul'da bir depremin olmayacağına yönelik açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. 2 gencin Üşümezsoy'a tekme attığı iddia edildi. Üşümezsoy'un saldırı sonrasında kulaklığı ve çantası yere düştü.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY İSTANBUL YORUMU NEDİR?

Tüm uzmanların aksine beklenen büyük İstanbul depreminin bir spekülasyon olduğunu belirten Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen olası İstanbul depremine yönelik yüreklere su serpen açıklamalarıyla tanınıyor. Üşümezsoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "130 kilometrelik fay 7.1'lik deprem yapar. 130 kilometrelik fayın deneysel olarak kırılması söz konusu değildir. Yalova fayı, Adalar fayı, orta sırt fayı, Kumburgaz fayı gibi fayları kıran bir deprem modeli söz konusu değildir'' ifadelerini kullanmıştı.