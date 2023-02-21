Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un vefat etmesinin ardından vatandalar aramalarını sürdürüyor. Neden öldüğünü merak edenler "Şener Eruygur kimdir, neden öldü?" şeklinde soruların yanıtını arıyorlar. Peki, Şener Eruygur kimdir, neden öldü? Şener Eruygur kaç yaşındaydı, hayatı ve biyografisi nedir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Şener Eruygur hayata gözlerini yumdu. Hayatı merak edilen Şener Eruygur kimdir, neden öldü? Şener Eruygur kaç yaşındaydı, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞENER ERUYGUR KİMDİR?

Mehmet Şener Eruygur (17 Haziran 1941 – 20 Şubat 2023) Türk asker. Eski Jandarma Genel Komutanı.

Askerî kariyeri

1958'de Kuleli Askerî Lisesinden mezun olduktan sonra 1960 yılında Kara Harp Okulundan topçu subayı olarak mezun oldu. 1961 yılında Topçu Okulunu bitirerek, 1971'e kadar çeşitli topçu birliklerinde Takım ve Batarya Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yaptı. 1971 yılında girdiği Kara Harp Akademisinden 1973'te mezun oldu. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1975 yılında NATO Savunma Koleji'nden mezun oldu. 1976 yılına kadar çeşitli kıta ve karargâhlarda görev alan Eruygur, 1976-1978 yılları arasında Bükreş Kara Ataşeliği yaptı. Daha sonra sırasıyla; 5. Kolordu Topçu Grup Komutanlığı ve 105. Topçu Alay Komutanlığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği ve 1. Ordu Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1987 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Millî Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı ve 49. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı. 1991 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. 1993'e kadar sürdürdüğü Millî Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı görevinin ardından, 1993-1996 yıllarında Topçu Füze Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı yaptı. Yine 1996 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti ve sırasıyla 5. Kolordu Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini yürüttü.

2000 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına, 2002 yılında Jandarma Genel Komutanlığına atandı. 30 Ağustos 2004 itibarıyla emekliye ayrıldı.

Fransızca ve İngilizce bilen Şener Eruygur, Mukaddes Eruygur ile evli olup, iki çocuk babasıydı.

ADD Genel Başkanlığı

Emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı'na seçildi. 2007 yılındaki, Cumhuriyet Mitingleri'nin organizatörleri arasında yer aldı. Bu görevini 2010 yılındaki kongrede Tansel Çölaşan'a devretti.

ŞENER ERUYGUR NEDEN ÖLDÜ?

Ergenekon soruşturması kapsamında 01 temmuz 2008 günü emekli orgeneral Hurşit Tolon ile birlikte gözaltına alınan Şener Eruygur 06 Temmuz 2008'de "terör örgütü lideri olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukatı Filiz Esen, Eruygur'un cezaevinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatının geri kalanını "bakıma muhtaç ve akli arızalı olarak vesayet altında" geçirmek zorunda kaldığını, okuma yazma kabiliyetini kaybettiğini açıklamıştı.

Eruygur, 20 Şubat 2023'te 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.