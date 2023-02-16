Ekranların başarılı sunucusu Senem Toluay Ilgaz Haber Global'den ayrıldı. Konu hakkında vatandaşlar, Senem Toluay Ilgaz Haber Global'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Senem Toluay Ilgaz Haber Global'da yok mu, hangi kanala geçti? araştırması yapıyor. Peki, Senem Toluay Ilgaz yeni kanalı neresi oldu? İşte detaylar...

Halk TV sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Senem Toluay Ilgaz Haber Global'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Senem Toluay Ilgaz Haber Global'da yok mu, hangi kanala geçti?

SENEM TOLUAY ILGAZ HABER GLOBAL'DEN AYRILDI MI?

Senem Toluay Ilgaz sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Haber Global'den ayrıldığını duyurdu. Senem Toluay Ilgaz'ın yeni kanalı Halk TV oldu.

Senem Toluay Ilgaz'ın paylaşımları:

"Yaklaşık 5 yil önce büyük heyecanla başladım Haber Global'e... Güzel insanlar tanıdım... Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık... Tüm ekibe teşekkür ederim..."

"Hoşbulduk demekten büyük keyif duyuyorum... Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan..."

SENEM TOLUAY ILGAZ KİMDİR?

Senem Toluay Ilgaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Meseleğe radyoda başladı. Hür FM haber merkezinde. Ardından Türkiye'nin ilk haber radyosu Radyo Foreks'te muhabir ve editör olarak çalıştı. Kuruluşundan itibaren 10 yıl boyunca CNN Türk'te muhabir, editör ve sunuculuk yaptı.

Dünyanın 12 ayrı başkentindeki muhabir ağıyla dış politika haberlerinin üretildiği One Ajans'ta TRT Türk için hazırlanan Dünya Bülteni programını sundu. Buradaki 2 yılının ardından AL Jazeera Türk'e geçti. 4 yılın sonunda haber'> haber'>Haber Türk'te göreve başladı. Haber kuşağı sunumu ve tartışma programları yaptı.

2018 Mayıs ayından bu yana Haber Global'de çalışan Ilgaz, hafta içi her gün 13'ten 16'ya programını sundu. Şimdi ise hafta içi her gün saat 12:00'de günün en sıcak başlıklarının yer aldığı Gün İçinden haber kuşağını sunuyor. Pazartesi ve cuma akşamları saat 20:30'da Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan meselelerini uzman konuklarıyla Neden? programında değerlendiriyor.

Senem Toluay Ilgaz Ocak 2023'te Halk TV'ye göreve başladı. Ekranların deneyimli sunucusu artık Halk TV'de programları sunacak.