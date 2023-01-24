Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şenel Yediyıldız izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şenel Yediyıldız hakkında araştırmalar yapılıyor. Şenel Yediyıldız ne dedi?Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?
ŞENEL YEDİYILDIZ NE DEDİ?
Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.
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