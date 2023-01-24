Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şenel Yediyıldız izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?