Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?

Gündem Haberleri

Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şenel Yediyıldız izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şenel Yediyıldız ne dedi? Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?

'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' sözleriyle tartışma yaratan AK Partili vekil sessizliğini bozdu"Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" sözleriyle tartışma yaratan AK Partili vekil sessizliğini bozdu

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şenel Yediyıldız hakkında araştırmalar yapılıyor. Şenel Yediyıldız ne dedi?Şenel Yediyıldız Cumhurbaşkanı yorumu ne?

ŞENEL YEDİYILDIZ NE DEDİ?

Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Şenel Yediyıldız Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title