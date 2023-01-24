Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Şenel Yediyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenel Yediyıldız hayatı ve biyografisi haberimizde...

Şenel Yediyıldız kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Şenel Yediyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenel Yediyıldız hayatı ve biyografisi haberimizde. İşte detaylar...

ŞENEL YEDİYILDIZ KİMDİR?

Şenel Yediyıldız 1953, Hoşkadem, Kabataş, Ordu doğumlu Türk tıp doktoru, siyasetçi ve TBMM 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu milletvekilidir.

Şenel Yediyıldız 1953 yılında Hoşkadem'de doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.