Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şenel Yediyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gündem Haberleri

Şenel Yediyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Şenel Yediyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenel Yediyıldız hayatı ve biyografisi haberimizde...

Şenel Yediyıldız kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Şenel Yediyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenel Yediyıldız hayatı ve biyografisi haberimizde. İşte detaylar...

ŞENEL YEDİYILDIZ KİMDİR?

Şenel Yediyıldız 1953, Hoşkadem, Kabataş, Ordu doğumlu Türk tıp doktoru, siyasetçi ve TBMM 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu milletvekilidir.

Şenel Yediyıldız 1953 yılında Hoşkadem'de doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.

2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Şenel Yediyıldız Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title