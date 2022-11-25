Dünya kupası müsabakalarının başlamasıyla kupada kıran kırana mücadele sürüyor. Dünya kupasının A grubunda ev sahibi Katar ile mücadele edecek Senegallin teknik direktörü ve Senegallin dünya kupası aday kadrosu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Senegal kalecisi kim? Senegal Teknik direktörü kimdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022 FİFA Katar Dünya kupasının başlamasıyla futbolseverler dünya kupasında mücadele eden takımları araştırmaya başladı. Turnuvanın en dikkat çekici takım olan. Senegal milli takımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Senegal milli takımını dünya kupası aday kadrosunda kimler yer alıyor? Senegal milli takımı teknik direktörü kim? Senegal kalecisi kim? Detaylar haberimizde...

EDOUARD MENDY KİMDİR?

Tam adı Édouard Osoque Mendy olan Édouard Mendy, 1 Mart 1992 tarihinde Montivilliers, Fransa'da dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Kaleci mevkisinde oynayan Fransa'da yetişmiş Senegalli millî futbolcu olan isim, Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir.

Ayrıca Mendy'nin Gine-Bissau vatandaşlığı da bulunmaktadır. Oldukça kötü 2 sezon geçirmiş olan dünyanın en pahalı kalecisi Kepa'nın yerine kaleci arayışı sürdüren Chelsea, 24 Eylül 2020 tarihinde Rennes'den Mendy'yi 24+6 milyon avro bedelle transfer etmiştir ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

EDOUARD MENDY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yıllar - Takım - Maç - (Gol)

2011-2014 - Cherbourg - 26 - (0)

2015-2016 - Marseille B - 8 - (0)

2016-2019 - Reims 80 - (0)

2017 - Reims B 1 - (0)

2019-2020 - Rennes 25 - (0)

2020- Chelsea 46 - (0)

Toplam - 186 - (0)

SENAGAL MİLLİ TAKIMINI TEKNİK DİRÖKTÖRÜ KİMDİR?

Aliou Cissé, orta saha pozisyonunda görev yapmış Senegalli millî futbolcu ve teknik direktör. Profesyonel futbolculuk kariyerine 1994 yılında Lille kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sedan, PSG, Montpellier, Birmingham City, Portsmouth, Sedan ve Nîmes kulüplerinde oynadı. 2009 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Aliou Cissé 2017 den beridir Senegal milli takımının teknik direktörüdür.

SENAGAL MİLLİ TAKIMINDA KİMLER VAR?

Senegal'in 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng

Savunma: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo Toure, Cheikhou Kouyate

Orta Saha: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, M.Loum Ndiaye, Joseph Lopy

Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou