Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya kupası heyecanı devam ediyor .A grubu müsabakasında Senegal ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor .Peki ,Hollanda - Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili futbolseverler tarafından tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? Senegal- Hollanda müsabakasını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

SENAGAL HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

SENAGAL -HOLLANDA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci karşılaşması Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. İlk kez karışılacak olan Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

SENAGAL-HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELİ Mİ?

Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure, Kouyate, Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta

Hollanda: Bijlow, Timber, van Dijk, Ake, Frimpong, De Jong, Koopmeiners, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn